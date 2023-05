«Usate l’avanzo per creare alloggi» 

Oltre quattrocento persone in fila per un alloggio che non c’è. L’emergenza casa è uno dei drammi di una città turistica come Alghero che sul mercato propone solo appartamenti con canoni di affitto proibitivi per la maggior parte delle famiglie. Ed è per questo motivo che il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, ha chiesto al sindaco di ipotecare l’avanzo di amministrazione, stimato in circa 7 milioni di euro, per dare risposte sulle politiche abitative.

«Credo che Alghero abbia tante criticità e sarebbe facile parlare di asfalti, decoro, pulizia, nuovi giardini, rotonde, rifacimento delle strutture pubbliche e tanto altro, - spiega il consigliere Pirisi - ma credo invece che ci sia un tema che vada affrontato di petto e con determinazione, il tema dell'alloggio pubblico. Alghero è in cima alla graduatoria regionale delle città con pochi alloggi pubblici e con una lista interminabile di aventi diritto - prosegue il capogruppo del Pd - e la crisi in città è diventata insostenibile. Serve un intervento drastico con investimenti importanti. Chiedo al sindaco di riflettere su questo aspetto».

Così come nel 2022 erano stati investiti più di 4 milioni di euro per l’acquisto di una ex struttura alberghiera per ospitare il centro residenziale anziani, oggi la giunta, a giudizio del consigliere di opposizione, potrebbe impiegare il cospicuo avanzo di amministrazione: «Per le nostre giovani coppie senza casa e per chi si trova in graduatoria: sarebbe un modo concreto per aiutare i nostri concittadini più deboli e venire incontro finalmente a chi da tempo soffre di questo disagio», conclude Mimmo Pirisi. È da decenni che non si costruiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ultimamente l’amministrazione era riuscita a sbloccare una vecchia pratica, risalente al 2002, per la realizzazione di 20 alloggi a Caragol. Insormontabili problemi, ritardi e continui rinvii non avevano mai permesso di portare avanti l’opera, nonostante un finanziamento da 3,4 milioni di euro. A breve l’aggiudicazione dell’appalto.

