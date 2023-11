«Usate i pannolini lavabili»:  campagna informativa  del Comune e della De Vizia   

Non sono proprio quelli che utilizzavano nonne e bisnonne, ma poco ci manca. A volte un quasi ritorno al passato può essere vantaggioso, per due motivi: fa risparmiare, consente di produrre meno rifiuti e di conseguenza salvaguardare l’ambiente. Così ecco il ritorno in grande stile dei pannolini lavabili, che non sono quelli in cotone di un tempo che fu, ma più moderni e funzionali. A loro è dedicata la campagna “Pannolino lavabile sì, usa e getta no”, promosso dal Comune e dalla De Vizia in collaborazione con l’associazione “Pannolini lavabili-Sardegna ecologica”.

La presentazione sabato mattina in un parco Europa affollato in via Germania a Pitz’e Serra, assieme a tante mamme incuriosite, ai responsabili della De Vizia e all’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. C’era il pacco-regalo di uno stock di panni lavabili per provarli e soprattutto, «per dire no ai pregiudizi», dice Francesca Demontis, 42 anni, dell’associazione Pannolini lavabili: «Non è vero che le mamme non hanno tempo per lavarli, perché bastano anche due lavatrici a settimana e si possono anche acquistare nel mercato dell’usato perché sono perfettamente igienizzati. E poi non si dovrà più avere a che fare con la pelle arrossata dovuta alla plastica degli usa e getta». A dirla tutta, sono anche carini perché la parte impermeabile esterna è colorata e con disegni. All’interno gli inserti assorbenti.

«Ovviamente la campagna nasce per promuovere la riduzione dell’indifferenziato», spiega Paola Obino, 42 anni, responsabile dell’appalto di igiene urbana per il Comune, «abbiamo verificato che circa il 60 per cento del secco è dato da panni per adulti e pannolini per i bambini usa e getta. I panni lavabili consentiranno nell’arco di utilizzo, da 0 a 2 anni, un risparmio a famiglia di 1500-2500 euro. Io stessa li ho utilizzati per il mio bambino fino a poco tempo fa».

Mamme e papà incuriositi hanno affollato il banchetto della De Vizia. Tra i più attenti Mattia Pani, 36 anni, che diventerà papà tra pochi mesi: «Io non conoscevo questi panni, ma ho visto come funzionano e credo che li utilizzeremo. Mi sembra una cosa ottima per risparmiare. E poi secondo me quelli usa e getta irritano molto, invece con questi vai sul sicuro. Io credo che sia solo questione di abitudine».

Poco distante Valentina Pilia, 32 anni, al parco con il suo bimbo di un anno e mezzo, aggiunge: «Sono da provare. Non sapevo che esistessero ancora pannolini lavabili, credevo fosse un ricordo delle nostre nonne. Certo, il risparmio ci deve essere, ma mi spaventa il tempo che si potrebbe perdere e la praticità rispetto a quelli usa e getta, soprattutto con un neonato». Stessi dubbi per Ramona Messner, 35 anni: «È una bella idea, ma metterla in pratica la vedo dura. Lo trovo impegnativo, lavare in continuazione i panni, io che ne uso tantissimi per il mio bimbo».

Nel punto informativo c’era anche l’assessora Carta: «Abbiamo visto arrivare anche futuri papà e questo non può che farci piacere. Un’iniziativa lodevole e importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA