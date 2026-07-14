«Usare sempre detergenti delicati» 

«I miceti sono dei funghi microscopici che utilizzano componenti della pelle come fonte di energia; si sono quindi specializzati per far parte della flora cutanea o microbiota, e convivono con l’organismo, in genere senza arrecare eccessivo danno», sostiene la docente universitaria Laura Atzori, direttrice della Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’AOU di Cagliari: «È necessario distinguere tra le specie di candida e di malassezia , saprofiti, che solo in condizioni favorenti diventano agenti patogeni, dai dermatofiti, che causano sempre una malattia».

«La Candida è tristemente nota alle donne», mette in evidenza la specialista, «perché molto frequente la sua virulentazione a causa di alterazioni del pH delle mucose genitali o nei periodi mestruali, per un eccesso di detersione o per l’assunzione di contraccettivi orali. Sono soggetti alle candidosi sia i bambini, soprattutto neonati e lattanti, che gli anziani, per un difetto della risposta immunologica».

«Le dermatomicosi», prosegue Atzori, «sono favorite dal caldo-umido, dalla macerazione, dall’utilizzo di indumenti occlusivi, da eventuali ambienti in cui si viene a contatto con detergenti aggressivi che alterano il film idrolipidico, come può succedere negli sport acquatici. La manifestazione clinica più frequente, infatti, è la tinea pedis o “piede d’atleta”, ma è altrettanto nota la tinea corporis, spesso trasmessa ai bambini dagli animali domestici, in particolare i cuccioli di gatto. Nei bambini l’infezione può colpire i capelli, con chiazze di alopecia che richiedono cure prolungate, sia locali che per via orale, o si incorre in reinfezioni».

«Negli adulti», aggiunge la professoressa, «la tinea cruris è un’infezione delle pieghe inguinali contratta attraverso i rapporti sessuali e trasmessa da partner sessuali, spesso multiresistente agli antibiotici. L’infezione delle unghie (onicomicosi o tinea unguium), è caratterizzata da miceti che sopravvivono indisturbati per lungo tempo, essendo difficilmente raggiunti dai farmaci, anche i più appropriati. La tinea da barbiere è un'infezione dell’area nucale, sia della cute che dei capelli, favorita proprio dalla frequenza della rasatura nei giovani adulti».

«Per prevenirle», avverte la dottoressa, «soprattutto in vista della stagione estiva, meglio utilizzare detergenti delicati che non alterano il pH cutaneo, soprattutto se si fanno sport o attività che ci portano a lavare eccessivamente, a sudare, e si finisce per alterare la barriera cutanea».