VaiOnline
Lanusei.
12 ottobre 2025 alle 00:27

Usare le auto della Asl per scopi personali? «Adesso basta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vietato l’uso dei mezzi aziendali a scopo personale. Bandito il fumo all’interno e no al trasporto di animali (salvo deroghe speciali legate ad attività veterinarie). Non è consentito al personale addetto alla guida lo spostamento dei mezzi verso le abitazioni private o luoghi non pertinenti allo svolgimento del servizio. Sono alcune delle regole inserite nel decalogo per la gestione e l’utilizzo dei veicoli di proprietà dell’Asl Ogliastra. Finora la gestione del parco auto era disciplinata dal regolamento di Ats Sardegna del 2019. SoDopo sei anni arriva un regolamento più stringente.

«Lo scopo principale - chiariscono dall’Asl - è quello di consentire, attraverso preventiva regolamentazione, un adeguato controllo sull’uso dei veicoli, nel rispetto della norma generale di buona e corretta amministrazione dei beni pubblici». Il decalogo di 16 pagine è passato al vaglio del commissario straordinario, Diego Cabitza, che l’ha adottato nei giorni scorsi. Guai in vista per chi non rispetta le regole. Anche perché nessun mezzo può essere concesso in via personale. «È vietato al personale dipendente della struttura assegnataria di disporre dei mezzi aziendali per scopi di natura personale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu