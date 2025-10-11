Usare le auto della Asl per scopi personali? «Adesso basta» 

Vietato l’uso dei mezzi aziendali a scopo personale. Bandito il fumo all’interno e no al trasporto di animali (salvo deroghe speciali legate ad attività veterinarie). Non è consentito al personale addetto alla guida lo spostamento dei mezzi verso le abitazioni private o luoghi non pertinenti allo svolgimento del servizio. Sono alcune delle regole inserite nel decalogo per la gestione e l’utilizzo dei veicoli di proprietà dell’Asl Ogliastra. Finora la gestione del parco auto era disciplinata dal regolamento di Ats Sardegna del 2019. SoDopo sei anni arriva un regolamento più stringente.

«Lo scopo principale - chiariscono dall’Asl - è quello di consentire, attraverso preventiva regolamentazione, un adeguato controllo sull’uso dei veicoli, nel rispetto della norma generale di buona e corretta amministrazione dei beni pubblici». Il decalogo di 16 pagine è passato al vaglio del commissario straordinario, Diego Cabitza, che l’ha adottato nei giorni scorsi. Guai in vista per chi non rispetta le regole. Anche perché nessun mezzo può essere concesso in via personale. «È vietato al personale dipendente della struttura assegnataria di disporre dei mezzi aziendali per scopi di natura personale».

