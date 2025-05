Usai toglie la delega a Cacciarru 

«Mi è stato appena notificato dal messo comunale il decreto di revoca immediata del mio mandato di assessore ai Lavori pubblici. Nei giorni scorsi avevo rimandato al mittente la richiesta delle mie dimissioni. L'accordo, per il quale - ingenuamente - credevo bastasse una stretta di mano e la parola tra uomini d'onore e che prevedeva durasse 5 anni, è così stato disatteso dal sindaco». Come un fulmine a ciel sereno nelle pagine social degli iglesienti ieri è arrivata questa comunicazione del (a questo punto ex) assessore Alberto Cacciarru.

La polemica

Già consigliere di minoranza e segretario di “Azione del Sulcis Iglesiente” Alberto Cacciarru alle scorse elezioni aveva fatto della lista civica “Progetto per Iglesias” a sostegno di Usai ed era stato il primo dei non eletti. Tuttavia il suo nome era stato scelto, unica delega tecnica, per i Lavori pubblici. «Scrivo queste righe solamente per informare subito i cittadini, gli amici e i miei sostenitori senza alimentare polemiche», ha puntualizzato alla fine del post, ma come era facile prevedere, sui social la polemica è comunque esplosa. E poco più tardi ha diffuso una nota con ulteriori riflessioni: «Considero la decisione del sindaco inopportuna, inconsiderata sul piano politico, assolutamente inadeguata sul piano delle competenze professionali che il sottoscritto, ha garantito in maniera assolutamente esigibile in questi ultimi due anni. – ha scritto – Non ho mai fatto parte di movimenti politici le cui ispirazioni sono state finalizzate al soddisfacimento di ambizioni personali e private ma, al contrario, ho sempre perseguito obiettivi di lealtà, trasparenza, lungimiranza, convinto come sempre sono stato che il fare politica non è per sempre. La situazione attuale, invece, evidenzia un livello alto di decisionismo, “amichettismo” e, finanche, nepotismo. Per queste ragioni, dedico alla mia città ciò che di buono sono stato capace di realizzare attraverso l'ausilio delle mie capacità professionali e con il contributo fattivo degli uffici e di quanti mi hanno sostenuto alle ultime elezioni amministrative, ai quali voglio tributare un profondo ringraziamento».

Il sindaco

La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. «Nessun fulmine a ciel sereno – precisa Usai – si tratta di una decisione di cui mi assumo la responsabilità. Alberto Cacciarru ha svolto bene il suo ruolo, lavorando in maniera leale e corretta. La mia scelta arriva per motivazioni legate all’organizzazione del lavoro della Giunta di cui tutti, esecutivo e maggioranza, sono sempre stati informati. Normalmente quando si ricopre un incarico così importante si dovrebbe ringraziare per avere avuto la possibilità di farlo, questa almeno è la mia impostazione e infatti ringrazio Cacciarru di quanto ha fatto sino a oggi». Si tratta della prima delega ritirata ma non dovrebbe essere l’unica: «L’esecutivo conosce le mie intenzioni – conferma Usai – ma non trovo corretto anticiparle prima che gli atti vengano completati. Posso soltanto dire che la scelta per l’assessorato ai Lavori pubblici sarà fatta all’interno del Consiglio e riguarderà una persona che condivide con me l’esperienza amministrativa sin dal 2018 e che tutt’ora ne fa parte».

