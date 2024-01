Usai tiene in corsa la Ferrini 

Calangianus 0

Ferrini 1

Calangianus (3-5-2): Forzati, Belloni, Vittetta (18’ st Fiorotto), Asara, Dombrovoschi, Ciganha, Secci, Camara, Sanchez, Barbuio (37’ st Santoro), Del Soldato. In panchina Inzaina, Occhioni, Tusacciu, Gori, Delogu, R. Mancini. Allenatore P. Malu (in panchina Careddu).

Ferrini (3-5-2) : Manis, Carboni, Aresu (42’ pt Pedro), Porru, Usai, Serrau, Mudu, Cogoni, Figos (21’ st Murgia), Scioni, Boi. In panchina Murtas, Anedda, Manca, Putzolu, Sedda, Mele, M. Carta. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Carta di Oristano.

Rete : 9’ st Usai.

Note : amoniti Boi, Cogoni, Pedro, Camara, Dombrovoschi. Angoli 2-7. Recupero 2-5.

Calangianus. Pur per esigenze di classifica opposte (la Ferrini per confermarsi prima inseguitrice dell’Ilva, il Calangianus per allontanarsi quanto più possibile dai playout), entrambe le squadre sono scese in campo con l’identica voglia e necessità di ottenere il massimo. L’ha spuntata con merito la squadra più compatta e omogenea, ovvero quella rossoblù di Sebastiano Pinna con un gran gol, dopo una decina di minuti della ripresa, di Usai.

Nella prima frazione, pur senza creare grossi pericoli dalle parti di Manis, i giallorossi di casa si sono mossi con più fluidità di manovra, ma gli avversari dal canto loro sono riusciti a impensierire in un paio di circostanze Forzati. La rete del successo cagliaritano lo ha firmato Usai che, sugli sviluppi di una respinta (senza dubbio da gestire con più attenzione) dopo un calcio d’angolo, di contro balzo ha lasciato partire un gran tiro che non ha lasciato scampo al pur bravo portiere.

A fine gara le impressioni dei due tecnici. Per Pinna si è trattato di una «grande vittoria al termine di una ottima prestazione da parte dei ragazzi, che contro una grande squadra qual è il Calangianus si sono espressi con grande abilità e determinazione». Per Massimiliano Careddu «dispiace essere stati battuti per una rete nata da una nostra disattenzione. Ciò non toglie che Usai abbia segnato davvero un gran gol».

