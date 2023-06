«Usai governerà la città per 5 anni» 

«Non appena ricevuta l’investitura, l’emozione che pensavo non volesse abbandonarmi si è ritirata per lasciar spazio ad un grande senso di responsabilità. Ho la consapevolezza di dover lavorare oltre il massimo per la mia città».

Alessandro Pilurzu è il nuovo presidente del Consiglio comunale, un ruolo che – ammette – sapeva di poter ottenere ancor prima della composizione della Giunta, quando durante gli incontri con le forze della coalizione, tutti erano favorevoli alla sua investitura.

Presidente, è stato il candidato più votato in assoluto, c’è stata una strategia particolare?

«Nessuna strategia, solo la vicinanza alle persone. È importante spiegare quali siano i programmi futuri e lo è ancor più ascoltare le loro esigenze. L’interazione ed il rispetto sono alla base di tutto».

La lista “Mauro Usai Sindaco” ha ottenuto alle urne così tanti consensi che qualcuno sostiene ci siano stati malumori nella coalizione.

«Speravamo di ottenere un risultato importante, ma nessuno si aspettava un trionfo simile. La coalizione è solida e lo stupore all’indomani degli esiti è stata una fugace parentesi seguita dal sentimento di grande soddisfazione da parte di tutti».

Forse un po’ meno soddisfatto è l’ex assessore Lorefice, in disaccordo con la distribuzione degli assessorati.

«Il capogruppo di “Uniti per Iglesias” ha ricoperto egregiamente il ruolo di assessore nel precedente esecutivo e giustamente sperava di continuare il percorso intrapreso, ma sono convinto che continuerà a lavorare con il gruppo con quell’eccellenza che lo ha sempre contraddistinto».

Suo padre Andrea ha fatto tre mandati da consigliere comunale e due da assessore: è prodigo di indicazioni?

«No, rispetta il mio percorso e l’insegnamento più importante che mi ha impartito è stato quello di continuare ad interagire sempre con le persone, di rimanere me stesso a prescindere dai risultati ottenuti o dagli incarichi ricevuti».

La presidenza del Consiglio obbliga ad d’essere “al di sopra delle parti”, come svolgerà un ruolo così delicato?

«Comportandomi come ho sempre fatto finora, ovvero ascoltando tutte le forze politiche e fare del dialogo la chiave di ogni problema».

È un’opposizione ridotta ai minimi termini, come la giudica?

«È composta da figure molto valide e rappresenta un valore aggiunto per l’amministrazione. Come avvenuto nella passata legislatura sono certo che avrà la possibilità di stimolarci per il bene della comunità».

Teme che il sindaco Usai il prossimo anno possa poter cedere alle lusinghe della segreteria regionale del Pd e tentare la scalata alla presidenza della Regione?

«Sono straconvinto che guiderà la città d’Iglesias anche per i prossimi cinque anni».

