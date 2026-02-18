Usai e quella fuga nel 2010: «I ricordi non si cancellano» 

Fu un’edizione memorabile quella del Giro di Sardegna 2010. Con Stefano Pilato al timone dell’organizzazione (e la collaborazione tecnica dello stesso Gs Emilia che firmerà la corsa al via da Castelsardo mercoledì prossimo), la lista dei partecipanti era di alto livello. Non come quella dell’anno successivo, probabilmente, ma aveva il pregio di vedere ben due professionisti sardi al via. Ed entrambi conclusero la corsa. Tutti ricordano il nome di Alberto Loddo, trionfatore dell’ultima tappa sotto la basilica di Bonaria, perché è unico successo sardo in 29 edizioni. Quel giorno il ceco Roman Kreuziger assicurò il successo a quella Liquigas che aveva vinto nel 2009 con Daniele Bennati e l’avrebbe fatto anche nel 2011 con Peter Sagan.

Ma in quel gruppo c’era anche Stefano Usai, olbiese della Meridiana Kamen, diventato pro sulla scorta di grandi risultati da amatore. Non ebbe troppa fortuna: l’anno dopo non trovò contratto, nel 2012 si dedicò alla mountain bike (con la Giant in cui c’era anche Diego Rosa), poi nel 2014 si accasò con la Cristina Watches: l’11 giugno, durante il Giro di Corea, cadde mentre prendeva il rifornimento dall’ammiraglia e addio carriera. Oggi gli resta un solido lavoro da impresario edile e l’amicizia con Pilato, anche lui ormai lontano dal ciclismo (ma non dalla bici).

Usai, cosa ricorda di quel Giro di Sardegna?

«Sicuramente è una cosa che porto dentro come qualcosa di positivo Correre sulle strade di casa, con tutta la gente che ti ha seguito sin da piccolo ad applaudirti è stata un’emozione che ancora oggi mi fa provare belle sensazioni».

I ricordi più belli?

«Ci sono tre momenti che hanno lasciato il segno. La tappa con arrivo all’Ortobene, perché sono stato in corsa sino a pochi chilometri dell’arrivo (chiuse a 3’54” da Roman Kruiziger che quel giorno vinse di fatto il Giro, ndr ). La seconda è l’arrivo a Olbia, a casa mia, nella Classica Sarda che seguì il Giro; la terza la fuga nella quarta tappa, con altri quattro corridori, compreso Giairo Ermeti che era un carissimo amico. Partimmo subito, avevamo il vento a favore e nella prima ora di corsa facemmo una media pazzesca. Era la tappa Carbonia Iglesias, con la caduta all’arrivo. Una volta che hanno ripreso ci siamo rialzati, volevo risparmiare energie e arrivare a casa con una condizione ancora buona».

Era soddisfatto?

«Certo, e poi è stato bello anche vedere vincere Alberto Loddo a Cagliari. Non è cosa da tutti i giorni avere due sardi tra i professionisti e vederlo vincere è stato un motivo di orgoglio per la nostra terra e per tutti i ragazzi come noi che hanno fatto fatica per cercare di arrivare a quei livelli. Io ero in gruppo e neanche troppo indietro, tanto è vero che ho fatto lo sprint. Ho chiuso 37°. Me lo rammento bene: non bastano quindi anni per cancellare quelli che per me sono davvero bei ricordi».

Correvate in casa.

Il rapporto con il pubblico è stato bellissimo, sia in partenza, sia all’arrivo, c’era tanta gente che si avvicinava a salutarci. Ci incitavano, speravano sempre in un risultato positivo ma a prescindere per entrambi c’era sempre un tifo pazzesco. Tutte le mattine autografi alla partenza, ricordo i bambini delle scuole. Devo dire che una cosa simile mi è capitato alla partenza della Milano Sanremo, dove da neo mi sono trovato tanti sardi davanti al mio camper che chiedevano l’autografo sulla mia cartolina della squadra».

Il Giro torna a Olbia.. .

«L’arrivo andrò a vederlo di sicuro ma magari anche qualche altra tappa. Sarà l’occasione per vedere qualche amico, magari sarò anche a Nuoro».

