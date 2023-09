Usai: decisivo il cambio di mentalità 

Dal finale di Bari all’impatto con la Serie A, dall’importanza di Ranieri al mito di Gigi Riva. Il vice presidente del Cagliari Fedele Usai ha parlato a 360 gradi ai microfoni di Radio Tv Serie A.

Usai ha ripercorso l’incredibile cavalcata dello scorso anno in B ed evidenziato i meriti di Ranieri: «Non ho mai visto un gruppo così unito come il suo Cagliari. Quando abbiamo iniziato i playoff ero davvero convinto della promozione, nonostante dovessimo affrontare squadre forti e allenate da tecnici di valore. Perché vedevo uno spogliatoio granitico, che aveva trovato nel mister il suo condottiero, la guida ideale». Ora la nuova sfida, più esaltante ma anche più complicata. «Siamo una squadra giovane con giocatori che arrivano dalla Primavera», ha ricordato Usai. «Altri sono frutto di investimenti importanti come Prati e Sulemana. Non è in ogni caso facile adattarsi subito. Molti sono debuttanti. Lo stesso Radunovic aveva poca esperienza in Serie A. Hatzidiakos e Wieteska sono arrivati da pochissimo. Sarà quindi importante fare al più presto quel cambio di mentalità che richiede il campionato, così come lo scorso anno era stato necessario adattarsi alla B. Questo», ha sottolineato Usai, «è il lavoro che Ranieri sta facendo e sono molto fiducioso per la coesione che vedo in questo gruppo». (f.g.)

