Usai contro il quorum per arrivare al bis 

Chicco Usai ha 58 anni e si candida per il bis. Con lui dieci aspiranti consiglieri. «Abbiamo un turismo lento di cui, però, non riusciamo a godere a pieno come sarebbe giusto». Usai si riferisce ai visitatori del Rio San Girolamo, preso d’assalto dai turisti. Un sito gestito dal Demanio, con il Comune semplice spettatore. «L’ideale sarebbe costituire una cooperativa giovanile, solo così potremmo ambire a una gestione che produrrebbe economia». Il tasto dolente si chiama Trenino verde: «Non arriva qui da undici anni e quando chiediamo informazioni nessuno ci fornisce risposte». Poi c’è il capitolo delle energie rinnovabili, con il paventato parco eolico a Ioni: «La pratica è ferma al Ministero e qualora dovesse sbloccarsi convocherei un’assemblea popolare per far decidere i cittadini», chiarisce. Lo sfidante alle urne è il quorum al 40 per cento: basterebbero 160 voti validi per essere rieletto. «Serve dare continuità ai progetti di cui stiamo raccogliendo i primi frutti».

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