Incontro la prossima settimana a Riad, in Arabia Saudita, fra i team Usa e ucraino. Ieri vertice a Bruxelles con i leader europei, Ursula von der Leyen ha presentato il piano per il riarmo della Ue. In Italia si dividono sul tema maggioranza e opposizione. Macron offre lo scudo nucleare francese e Putin lo attacca: «Si crede Napoleone e dimentica com’era finita». Martedì summit militare dei “volenterosi”, gli Stati europei disposti a mandare truppe in Ucraina.

l alle pagine 12, 13