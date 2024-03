Usa, Salvini tifa per i repubblicani 

Matteo Salvini ribadisce che non sosterrà mai un bis di Ursula von der Leyen in Europa. E tifa apertamente per un repubblicano alla Casa Bianca, perché «ciclicamente periodi bellici corrispondono a certe amministrazioni e periodi di pace ad altre. Il popolo è sovrano, ma non lo dico più sennò qualcuno si offende», è la postilla del vicepremier, esprimendo con il sorriso lo stesso concetto usato pochi giorni fa per commentare le presidenziali russe, lasciando il segno nel governo.

Questo, al di là dell'abbraccio con Giorgia Meloni alla Camera. «L'ho fatto perché, oltre che essere presidente del Consiglio, è un'amica», chiarisce dopo la riunione del Cipe.

Poi indossa i panni di leader della Lega, al Consiglio federale per definire la linea in vista delle elezioni amministrative ed europee. Con Roberto Vannacci «c'è un ragionamento aperto, decideremo entrambi il destino comune». Nella Lega c'è chi si attende una decisione entro il fine settimana, ma Salvini lascia intendere che c'è tempo.

