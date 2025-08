Usa-Russia, tensione sulle armi nucleari 

Mosca. Il Cremlino non vede una escalation preoccupante nell’annuncio di Donald Trump di avere schierato due sottomarini nucleari in acque «più vicine alla Russia», anche se afferma che è necessaria «cautela» nel parlare di questioni relative alle armi atomiche. Ma avverte che tornerà a schierare missili a corto e medio raggio se gli Usa e i loro alleati faranno altrettanto. Poche ore prima Trump aveva confermato lo spostamento dei due sottomarini dopo il duro scambio via social con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Il tycoon, inoltre, ha confermato che imporrà sanzioni secondarie se Mosca non rispetterà l’ultimatum dell’8 agosto per mettere fine ai combattimenti. La prima ad essere presa di mira è l’India, accusata di acquistare «enormi quantità di petrolio russo» per poi rivenderlo a prezzi maggiorati «ricavandone grandi profitti». Per questo il tycoon ha detto che aumenterà «sostanzialmente i dazi doganali pagati dall’India agli Stati Uniti».

Trump ha anche annunciato l’arrivo a Mosca, «mercoledì o giovedì», del suo inviato Steve Witkoff su richiesta della controparte. «Siamo sempre felici di vedere il signor Witkoff a Mosca e sempre lieti dei contatti con lui, li consideriamo importanti, sostanziali e molto utili», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non escludendo un incontro faccia a faccia con Putin, che sarebbe il quinto. Il portavoce di Putin ha anche ribadito che un incontro tra il presidente russo e quello ucraino Volodymyr Zelensky - più volte chiesto da quest’ultimo - sarà possibile solo quando sarà portato a termine il «lavoro preparatorio di esperti e le distanze saranno state accorciate». Ciò che finora «non è stato fatto».

Intanto, non si placano le polemiche diplomatiche tra Italia e Russia, dopo il caso della lista di «discorsi d’odio» contro la Russia - tra cui una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - postata dal ministero degli Esteri di Mosca che ha portato alla convocazione alla Farnesina dell’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov. Lo stesso ambasciatore, in un’intervista al quotidiano Izvestia, ha affermato che dopo il Covid «due nuovi virus hanno penetrato le élite italiane, la russofobia e l’ucrofilia», termine da lui usato per indicare l’ammirazione per l’Ucraina. E ha aggiunto che la Russia «non deve fidarsi affatto» dell'Italia, nonostante la «presunta moderazione» del governo rispetto a quelli di altri Paesi.

