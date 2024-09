Usa-Regno Unito, stallo sui missili 

Washington. Un annuncio ufficiale non era previsto, ma dall'incontro tra Joe Biden e Keir Starmer alla Casa Bianca sono emerse indicazioni sull'intenzione del presidente americano di autorizzare Gran Bretagna e Francia a consentire a loro volta all'Ucraina di utilizzare i loro missili a lungo raggio Storm Shadow e Scalp - che usano tecnologia Usa – per colpire in profondità in territorio russo. Ipotesi che continua a innervosire Mosca: dopo le minacce di Vladimir Putin alla Nato, stavolta è l'ex presidente Dmitry Medvedev a mettere in guardia: «Nessuno vuole usare le armi nucleari, ma ci sarebbero i presupposti formali per farlo. La pazienza della Russia sta per finire».

Il colloquio

Secondo il Financial Times, il colloquio tra Biden e Starmer ha dato «segnali» che gli Stati Uniti potrebbero cambiare la loro posizione in merito all'uso dei missili occidentali – sebbene al momento non gli Atacms americani - da parte di Kiev. Prima di lasciare Washington, il premier britannico ha dichiarato che l'incontro non era dedicato a «una tappa o a una tattica precisa», ma è stato «un'occasione per parlarsi della strategia dell'Ucraina», alla quale entrambi i leader hanno ribadito il proprio sostegno. La discussione sui missili, ha quindi annunciato Starmer, continuerà «nei prossimi giorni con un gruppo più ampio di soggetti» a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, dove i due torneranno a vedersi anche con altri partner occidentali e con Zelensky.

Il piano

Biden e Starmer hanno anche espresso «profonda preoccupazione» per la fornitura di armi letali alla Russia da parte dell'Iran, già nel mirino di sanzioni americane e di altri Paesi occidentali. Il G7 a guida italiana ha condannato in una nota le esportazioni da Teheran di missili e droni utilizzati da Mosca «per uccidere civili ucraini», intimando all'Iran di «cessarle immediatamente».

Sempre a New York il presidente ucraino illustrerà a Biden il suo «piano per la vittoria», che intende sottoporre anche a entrambi i candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. Il tycoon «capisce quanto sia difficile sopravvivere durante una guerra e mi sostiene», ha detto Zelensky rivelando, in un'intervista alla Cnn, dettagli della telefonata dello scorso luglio con l'ex presidente Usa.

