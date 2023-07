Usa, prima donna  a capo della Marina 

Washington. La prima donna alla guida della Marina americana e la prima a sedere nel Joint Chiefs of Staff, lo stato maggiore congiunto. Joe Biden fa la storia e nomina l'ammiraglio Lisa Franchetti, 58 anni, numero uno della Navy al posto di Mike Gilday, il cui mandato di quattro anni è in scadenza in autunno, confermando così la sua spinta all'inclusione all'interno dell'amministrazione. Nonostante lo scetticismo del Pentagono, il presidente ha optato per Franchetti, augurandosi che venga confermata rapidamente dal Senato. Un auspicio che comunque difficilmente si realizzerà: molte nomine e promozioni militari sono ferme al Congresso dove il senatore repubblicano Tommy Tuberville le sta bloccando per protesta contro le politiche sull'aborto adottate dal Pentagono, che prevede congedi e rimborsi spese per le interruzioni di gravidanza. Nata a Rochester, Stato di New York, origini italiane, e con 38 anni di esperienza nella Marina, Franchetti è uno dei simboli dell'ascesa delle donne nelle forze armate.

