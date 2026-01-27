VaiOnline
Sicurezza.
28 gennaio 2026 alle 00:29

Usa, le condizioni di pace per Kiev: «Garanzie solo se riuncia al Donbass» 

Kiev. L’Ucraina deve rinunciare al Donbass per ottenere le garanzie di sicurezza americane: è il Financial Times a rilanciare la posizione degli Stati Uniti sul processo di pace, in un’esclusiva che cita fonti a conoscenza del dossier.

Smentita dalla Casa Bianca, la ricostruzione è però in linea con la cosiddetta “formula di Anchorage” su cui insiste Mosca e che sarebbe stata concordata da Donald Trump e Vladimir Putin al vertice di ferragosto in Alaska. In attesa che l’intricato nodo territoriale si sciolga, le forze russe continuano a bombardare, provocando morti e danni alle reti energetiche nel sud-est. Anche la città di Odessa è finita nel mirino dei droni.

Zelensky nei giorni scorsi ha enfatizzato il raggiungimento di un’intesa con Washington sulle future garanzie per Kiev, assicurando che «manca solo il luogo e data per la firma». Il leader ucraino vorrebbe chiudere a breve, anche per avere una leva nei futuri colloqui con Mosca. L’ok definitivo degli Usa sarebbe invece meno scontato.

