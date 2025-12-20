Usa: Kiev e Mosca al tavolo con noi 

Washington. Miami ancora una volta al centro della diplomazia mondiale. Volodymyr Zelensky rivela che gli Stati Uniti hanno proposto un vertice a tre con Ucraina e Russia proprio quando nella città della Florida – a pochi chilometri dal resort di Mar-a-Lago dove Donald Trump sta trascorrendo il weekend – il team di negoziatori americano guidato da Steve Witkoff e Jared Kushner aveva appena incontrato la squadra ucraina guidata da Rustem Umerov e si apprestava a dialogare con l'inviato di Mosca, Kirill Dmitriev.I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi e si avanza a piccoli passi: il destino dei territori reclamati da Mosca e le garanzie per la sicurezza futura ucraina. Ieri sono usciti nuovi inquietanti rapporti dell’intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin non avrebbe abbandonato l’idea di conquistare l’intera Ucraina e reclamare parti dell’Europa che appartenevano all’ex impero sovietico.

I dubbi

I report presenterebbero «un quadro nettamente diverso» da quello dipinto da Trump e dai suoi negoziatori e smentirebbero le parole del leader russo, che ha più volte negato di rappresentare una minaccia per l’Europa. Dall’esito della tornata di colloqui a Miami dipenderanno le chance di un incontro Ucraina, America, Russia al quale potrebbero essere presenti anche gli europei.

Zelensky ha poi spiegato come l'intesa sul prestito Ue da 90 miliardi non potrà non finire sul tavolo dei colloqui di Miami. L’ultimo colloquio diretto fra inviati ucraini e russi è stato a luglio a Istanbul: ha portato a uno scambio di prigionieri, senza altri progressi concreti. Zelensky ritiene che sarebbe «logico tenere un incontro congiunto», pur non essendo convinto che possa portare a veri risultati. Per lui solo gli Usa sono in grado di convincere Mosca a porre fine alla guerra, aumentando la pressione sul Cremlino.

«L'America deve dire chiaramente: se non si arriva a una soluzione diplomatica, ci sarà una pressione totale. Putin non sente ancora il tipo di pressione che dovrebbe esserci», ha incalzato il leader ucraino, sottolineando la necessità di maggiori forniture di armi a Kiev e nuove sanzioni contro l’economia russa.

Zelensky ha anche avvertito la Russia che non spetta a lei decidere «quando e in quale formato si terranno le elezioni in Ucraina», rispondendo a Putin che aveva suggerito che potrebbe sospendere gli attacchi per consentire il voto. «Alle urne», dice il leader ucraino, «andremo solo quando ci saranno le garanzie di sicurezza per il Paese».

L’attacco

L'offensiva russa non si ferma. Mosca ha annunciato la conquista di due villaggi nelle regioni di Sumy e Donetsk e avanza a est.

Il bilancio delle vittime nella regione di Odessa a seguito di un attacco missilistico russo avvenuto ieri notte contro le infrastrutture portuali è salito a otto morti (tutti civili) e circa 30 feriti. Colpito anche un autobus.

Sul fronte opposto, l’Ucraina afferma di aver distrutto due aerei da combattimento russi in un aeroporto in Crimea e l’esercito di Kiev di aver colpito una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio e una nave.

RIPRODUZIONE RISERVATA