Attacco Usa all’Iran, non c’è ancora certezza. Trump valuta con gli esperti militari i rischi di una discesa in campo degli Stati Uniti nel conflitto fra Israele e Iran, in particolare se è confermato che l’obiettivo numero uno sarebbe la centrale nucleare di Fordow.

Anche ieri nuova giornata di fuoco incrociato nei teatri di guerra. Un missile di Teheran ha colpito l’ospedale di Beer Sheva, diversi i feriti. Netanyahu minaccia Khamenei: «Nessuno è immune».

