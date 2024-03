Usa, il sondaggio del Nyt allarma Biden: il 48% degli americani voterebbe Trump 

Washington . Quasi la metà degli americani ritengono che le politiche di Joe Biden li abbiano danneggiati, la maggioranza pensa che l’economia versi in pessime condizioni e il 48% voterebbe per Donald Trump il 4 novembre. A otto mesi dalle elezioni e pochi giorni dal Super Tuesday e dal discorso sullo Stato dell'Unione, l'ultimo sondaggio del New York Times piomba come un macigno sul weekend del presidente a Camp David. Una rilevazione impietosa che evidenzia la più alta frustrazione nei confronti di Biden da tre anni a questa parte. Il sondaggio (in collaborazione con Siena College) riporta una serie di segnali allarmanti per il partito democratico e il suo leader. Tra tutti, l'incapacità di Biden di unire elettori e partito. Numeri alla mano, il 48% degli americani voterebbe per l'ex presidente contro il 43% per l'inquilino della Casa Bianca.

