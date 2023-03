«Usa, frenate o sarà la catastrofe» 

PECHINO. «Se gli Stati Uniti non frenano e continuano a correre sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?». Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang elenca agli Usa – dove fino a due mesi fa era ambasciatore – moniti e linee rosse insuperabili per conto di Xi Jinping.

Confucio

Nella sua prima conferenza stampa Qin ha voluto chiarire che «il contenimento e la repressione non renderanno grande l’America e non fermeranno il rinnovamento della Cina». Un cambio di passo deciso, a dispetto delle attese di schiarita maturate dopo il summit Xi-Biden al G20 di novembre a Bali: nel frattempo i rapporti tra le due superpotenze si sono rapidamente deteriorati tra il pallone-spia cinese abbattuto dagli Usa, i report sui piani cinesi per armare la Russia ai dossier dell’intelligence americana sull’ipotesi che il Covid sia sfuggito da un laboratorio a Wuhan e le sanzioni contro le aziende del Dragone in nome della sicurezza nazionale. Ma i pesanti giudizi di Qin sono un ribaltone anche rispetto al video di congedo da Washington pieno di parole di amicizia: «Nella diplomazia cinese non mancano gentilezza e buona volontà, ma di fronte a lupi e sciacalli la Cina non ha altra scelta che affrontarli a testa alta», ha detto citando Confucio.

La Costituzione

È Taiwan «la prima linea rossa». Dalla Costituzione cinese il ministro ha letto l’articolo che definisce l’isola «parte del sacro territorio della Cina». Le due sponde dello Stretto «appartengono a un’unica famiglia che si chiama Cina e le persone su entrambe le sponde sono fratelli e sorelle», ha aggiunto per poi chiedersi: «Perché gli Usa parlano del rispetto di sovranità e integrità territoriale sulla questione dell’Ucraina, ma non rispettano sovranità e integrità territoriale della Cina su Taiwan? Perché gli Stati Uniti chiedono alla Cina di non fornire armi alla Russia mentre continuano a vendere armi a Taiwan? Pechino non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto ucraino. La Cina non è l’artefice della crisi, né una parte direttamente interessata. Perché minacciare allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente accettabile».