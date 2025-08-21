Usa-Europa, c’è l’intesa: dazi al 15% 

Un passo indietro dalla guerra commerciale e uno avanti verso una tregua tariffaria. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato la dichiarazione congiunta che mette nero su bianco l'accordo politico raggiunto il 27 luglio in Scozia al Golf Club di Turnberry dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente americano Donald Trump.

Porta «prevedibilità per le nostre aziende e stabilità per milioni di posti di lavoro» e «rafforza le relazioni transatlantiche», ha rivendicato von der Leyen. Secondo Palazzo Chigi l'intesa offre «finalmente un quadro chiaro per il mondo imprenditoriale». Non è un punto di arrivo ideale ma fissa «alcuni punti fermi importanti» e il Governo italiano è ora impegnato «a estendere nei prossimi mesi i settori esenti, a partire dall'agroalimentare», trovando un accordo anche su acciaio e alluminio.

Sul versante regionale, la Sardegna non può certo dirsi soddisfatta. Il formaggio sardo più venduto negli Usa, il Pecorino Romano, dovrà infatti passare da tariffe doganali nulle a quelle ufficializzate del 15%. Un impatto non da poco che sul tessuto produttivo isolano peserà per 25 milioni di euro.

I dettagli

Il cuore dell'intesa Ue-Usa resta infatti la definizione di un tetto massimo del 15% per la quasi totalità delle esportazioni europee verso gli States, che sostituisce il regime precedente fatto di dazi cumulativi e spesso più pesanti. Dopo le incertezze seguite a Turnberry e l'ordine esecutivo Usa ancora mancante, rientra in pieno nell'accordo sul 15% anche l'importante comparto dell'auto europeo, gravato in precedenza di tariffe fino al 27,5%. Il taglio scatterà però solo dal mese in cui Bruxelles abbatterà i dazi su tutti i prodotti industriali americani, auto incluse. La Commissione ora correrà per arrivarci già a fine mese, e far scattare quindi il nuovo regime retroattivamente dal primo agosto. Bruxelles di contro concede agli Usa un accesso preferenziale al mercato europeo per molti prodotti ittici e agricoli, tra cui carne di maiale, latticini e frutta a guscio. Il sistema è “all inclusive”: il 15% incorpora e rappresenta un tetto su eventuali dazi inferiori.

Amarezza

Resta invece fuori uno dei capitoli più delicati per l'Italia (e Francia), come quello relativo a vino, birra e liquori. «Purtroppo non siamo riusciti a ottenere questo settore - ha ammesso il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic - ma le porte non sono chiuse per sempre». Le associazioni dei produttori hanno già manifestato delusione, temendo contraccolpi sul primo mercato extraeuropeo per le esportazioni vinicole.

«Le tariffe al 15% sui prodotti agroalimentari italiani senza alcuna esenzione rischiano di far perdere oltre 1 miliardo di euro alla filiera del cibo Made in Italy, con vino, olio, pasta e comparto suinicolo tra i settori più colpiti, confermando come sia sempre l’agricoltura a essere sacrificata», dice Coldiretti, mentre la Cia non usa mezzi termini: «L’agroalimentare è stato sacrificato per avvantaggiare l’automotive: una resa».

