Usa e Russia partner sulla Soyuz 

Astana. È rientrata dalla Stazione Spaziale Internazionale la Soyuz Ms-23 con a bordo 2 cosmonauti russi e un astronauta americano: si conclude così una missione durata oltre un anno, 371 giorni, prolungata a causa di un incidente avvenuto alla capsula che avrebbe dovuto portarli a terra circa 6 mesi fa. A bordo della capsula arrivata in Kazakhstan alle 13.17 ora italiana c’erano Sergei Prokopyev, il comandante, il copilota Dmitri Petelin e Frank Rubio della Nasa, che ha così stabilito il nuovo record americano di permanenza nello spazio. La travagliata missione ha avuto come protagonisti Prokopyev, Petelin e Rubio partiti per stare in orbita per 6 mesi ma che hanno passato oltre 12 mesi insieme.

Decollati il 21 settembre 2022 dal cosmodromo di Bajkonur a bordo della Soyuz Ms-22 i 3 avrebbero dovuto completare una missione di 6 mesi ma il 15 dicembre la capsula attraccata all’esterno della Iss registrò una perdita di liquido refrigerante. Per prudenza fu deciso di far rientrare la capsula senza equipaggio in attesa del lancio di un’altra navetta, il 24 febbraio scorso. Ma per evitare di stravolgere le rotazioni programmate tra i vari equipaggi fu deciso di estendere la missione Prokopyev, Petelin e Rubio a 12 mesi, esattamente 371 giorni, una delle più lunghe in assoluto.

