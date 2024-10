Usa e Nato: «Le truppe di Kim in Russia» 

Kiev. Gli Stati Uniti hanno confermato per la prima volta l’invio di migliaia di soldati nordcoreani in Russia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che «ci sono prove della presenza di truppe della Corea del Nord in Russia. Cosa stanno facendo esattamente lì? Queste sono cose che dobbiamo ancora scoprire», ha osservato. «Se sono co-belligeranti, la loro intenzione è di partecipare a questa guerra per conto della Russia. È una questione molto seria», ha ammesso il capo del Pentagono.

La vicenda solleva nuove preoccupazioni per il rischio di un conflitto di più ampia portata in Ucraina. Proprio ieri Seul ha rinnovato l’allarme sulle mosse di Pyongyang perché circa 3.000 militari del Nord sarebbero già in Russia per l’addestramento, con la previsione di salire a 10.000 entro dicembre. Anche la portavoce della Nato Farah Dakhlallah ha detto che «gli alleati hanno confermato le prove di uno spiegamento di truppe della Dprk in Russia». «Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del Nord alla guerra illegale della Russia e un altro segno delle significative perdite della Russia», ha rimarcato. Peraltro, la Casa Bianca ha affermato che le truppe nordcoreane in Russia diventerebbero legittimi obiettivi militari se si impegnassero in combattimento in Ucraina».

