Usa e Gb verso l’ok all’uso delle armi in Russia 

Mosca. Mentre continuano ad avanzare nel Donbass ucraino, le forze di Mosca sono passate al contrattacco anche nella regione russa di Kursk, nel tentativo di ricacciare oltre frontiera le truppe ucraine d’invasione. «Dieci insediamenti sono stati liberati finora», ha affermato il comandante delle forze speciali cecene impegnate nella battaglia. Una situazione confermata dai più importanti blogger militari russi, mentre anche dall’Ucraina arrivano voci preoccupate che parlano di una situazione difficile.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico David Lammy si sono intanto recati a Kiev per discutere il possibile uso di missili americani Atacms e britannici Storm Shadow per colpire in profondità il territorio russo. «È importante togliere tutte le restrizioni sull’uso di armi americane e britanniche contro legittimi obiettivi militari in Russia», ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Blinken ha promesso che la questione sarà esaminata «con urgenza» a Washington, mentre Lammy ha affermato che Londra fornirà altre «centinaia» di missili a Kiev entro la fine dell’anno. Ma secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, la decisione è stata «probabilmente» già presa, anche se si attende a darne l’annuncio. La risposta russa sarà «appropriata», ha avvertito Peskov.

RIPRODUZIONE RISERVATA