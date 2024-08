«Usa dietro il fermo di Mister Telegram» 

Mosca. Nonostante Emmanuel Macron assicuri il contrario, l’arresto a Parigi di Pavel Durov rischia di rivelarsi un «caso politico», ovvero «un tentativo diretto di limitare la libertà di comunicazione» e «un’intimidazione». Dopo due giorni di riflessione il Cremlino si schiera sulla vicenda del russo-francese fondatore e capo di Telegram. Il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, afferma che Parigi vuole «i codici di accesso» alle chat del servizio di messaggistica. E per Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, dietro l’arresto «c’è Washington. Alla vigilia delle presidenziali Usa è importante per Biden prendere il controllo di Telegram». Durov lasciò la Russia nel 2014 vendendo la sua quota del social VKontakte dopo aver negato ai giudici dati degli account di alcuni oppositori. Lo stesso avvenne per Telegram, da lui fondato successivamente, e il servizio di messaggistica fu bloccato in Russia dal 2018 al 2020.

