Usa, atenei in rivolta Mattarella visiterà la Columbia University 

New York. La Columbia University di New York è al centro di un ciclone che occupa i media da settimane e spacca la società americana, oltre a preoccupare i democratici che con Joe Biden si stanno avvicinando alle temute elezioni presidenziali di novembre.

Proprio in questo ateneo il 7 maggio sarà in visita Sergio Mattarella, per un incontro con il Comitato di garanzia dell’Italian Academy. Un incontro programmato da tempo - il Quirinale attende gli sviluppi per confermarlo o meno - che dovrebbe chiudere la visita a New York del capo dello Stato. Ma gli ultimi avvenimenti e l’inarrestabile crescendo delle polemiche sull’università e sulla sua rettrice, Nemat Shafik, hanno aperto una valutazione sull’opportunità della tappa. La scintilla scaturisce dagli attacchi Israeliani a Gaza. Le proteste studentesche pro-Palestina negli Stati Uniti sono intense e crescono di giorno in giorno negli atenei. Ma l’arresto di 108 manifestanti (circa il 20 per cento di religione ebraica) alla Columbia il 18 aprile ha cambiato tutto: le forze dell’ordine sono state chiamate proprio dalla rettrice Shafik, che è di origine egiziane ed è musulmana. Una vicenda che ha provocato l’attenzione dei media e aperto un durissimo confronto politico anche perché l’ateneo è frequentato da un gran numero di studenti di origine ebraica che hanno fatto sapere di non sentirsi più sicuri.

La rettrice, di fronte all’accampamento di studenti nei prati della Columbia ha chiesto l’aiuto della forza pubblica spiegando che l’accampamento metteva «a repentaglio il regolare funzionamento dell’università». Poco prima era stata al Congresso per un’audizione sul contrasto all’antisemitismo. Da qui l’inferno: la Shafik è finita doppiamente sotto tiro, da parte dei repubblicani che l’accusano di non essere riuscita a contenere le proteste pro-Gaza sul campus, ma anche da parte di molti professori che le contestano di aver chiamato la polizia con il conseguente arresto di un centinaio di studenti.

