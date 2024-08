Usa, Argentina e Uruguay scaricano Maduro 

Caracas. Si stringe il cerchio intorno a Nicolas Maduro. Dopo un’iniziale reazione più attendista, gli Stati Uniti hanno riconosciuto, con il segretario di Stato Antony Blinken, la presenza di «prove schiaccianti» del fatto che il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia «abbia ottenuto la maggioranza dei voti» alle presidenziali del 28 luglio. Lo scetticismo di Washington sulla proclamazione senza prove della rielezione di Maduro, bollata come «una manipolazione dei dati» dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha fatto spazio alla posizione più netta delle ultime ore. Linea seguita a stretto giro dai governi di Argentina e Uruguay, che hanno riconosciuto ufficialmente Gonzales come «legittimo vincitore» e «presidente eletto».

Forte del crescente sostegno internazionale, la leader delle opposizioni Maria Corina Machado ha fatto una chiamata alla piazza per oggi, chiedendo ai cittadini di mobilitarsi «in tutte le città del Paese». La pressione internazionale su Caracas è cresciuta dopo la pubblicazione da parte della coalizione di González di una piattaforma che consente di visionare i verbali delle urne. Secondo i documenti, relativi ad oltre l'80% dei voti, González risulterebbe vincitore con il 70% delle preferenze. Atti - firmati anche dai rappresentanti di lista dal governativo Partito socialista unitario di Venezuela (Psuv) - che le autorità di Caracas continuano a non mostrare, nonostante le promesse di Maduro e gli annunci del Consiglio nazionale elettorale. In questo scenario anche i più indulgenti governi progressisti di Brasile, Colombia e Messico hanno chiesto con veemenza «la diffusione dei dati per ciascun seggio e la verifica imparziale dei risultati». Per guadagnare tempo e tentare di fornire linfa alla tesi del «tentato colpo di stato» ordito con un presunto attacco hacker contro il Cne, muove i primi passi l’indagine della Corte suprema. Su ricorso del leader chavista (che la controlla), i giudici indagheranno e sentiranno tutti i candidati. Cresce intanto la tensione per il rischio di repressione di Stato già denunciata da opposizioni e Ong internazionali, che ad oggi ha prodotto - secondo la Ong Foro Penale - 21 morti e centinaia di arresti, fra i quali, ha detto Tajani, «anche italo-venezuelani». Dopo aver rifiutato l’asilo politico in Costa Rica, Maria Corina Machado ha annunciato di essersi ritirata «in clandestinità».

RIPRODUZIONE RISERVATA