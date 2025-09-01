Us Open, uragano Musetti 

New York. Lorenzo Musetti ha fatto la sua parte per apparecchiare il primo derby italiano a livello di quarti di finale di uno Slam. Il carrarino, numero 10 del mondo, si è guadagnato per la prima volta i quarti degli Us Open demolendo in tre set lo spagnolo Jaume Munar: 6-3, 6-0, 6-1 l’eloquente score maturato in un’ora e 38 minuti che regala al 23enne azzurro la sfida contro il vincente dell'ottavo tra Jannik Sinner e Aleksander Bublik, disputato nella notte. Il maiorchino, 44 Atp, era stato fin qui una delle sorprese degli Us Open ma ha dovuto cedere sotto i colpi del toscano. «Sapevo che sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato», le parole a caldo del toscano. «L'ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco. Ma il tennis è così, devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre: ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa», ha concluso il numero due del tennis azzurro.

Nole immortale

Ieri notte i due tabelloni di singolare si sono allineati ai quarti di finale. E, a 38 anni, ci sarà anche Novak Djokovic. Il serbo, ex numero 1 del tennis, domenica notte ha lasciato appena 8 game al tedesco Jan Lennard Struff, battuto in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-2. Una prestazione super con ottimi turni di battuta per Djokovic che ha chiuso la pratica in un'ora e 49 minuti: «Non so quante altre occasioni avrò», ha ricordato il campione in merito alla sua collocazione nella programmazione serale, «e per questo voglio ringraziare tutti perché per me è molto speciale». Durante il match solo un problema fisico per Djokovic che ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla conclusione del primo set per un fastidio tra la spalla destra e il collo. Ai quarti Djokovic troverà Taylor Fritz che, finalista lo scorso anno, ha superato per 6-4 6-3 6-3 il ceco Tomas Machac in 2 ore e 38 minuti. Djokovic-Fritz sarà il quarto di finale di cartello di oggi, nonostante il bilancio dei precedenti sia totalmente a senso unico: 10 partite e 10 successi per Djokovic. Nell'altro quarto si affronteranno Carlos Alcaraz e il ceco Jiri Lehecka (N.20), che ha superato in quattro set 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 il francese Adrian Mannarino. Dalla parte del tabellone di Musetti, si affronteranno l’australiano Alex De Minaur e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Le donne

Nella notte si è giocato anche il match tra l’americana Anisimova e la brasiliana Haddad Maia per designare l’avversaria di Iga Swiatek nei quarti di finale. Dalla stessa parte ci sarà la sfida tra Muchova e Osaka (che ha battuto Gauff), dall’altra Vondrusova-Sabalòenka e Pegula-Krejcikova.

