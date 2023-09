US Open, tre italiani a caccia degli ottavi 

New York. In attesa che si conosca l'entità dell'infortunio di Matteo Berrettini, che ha costretto il romano a ritirarsi dagli Us Open e ne mette in dubbio la presenza con l'Italia nel girone di Coppa Davis a Bologna, dal 12 al 17 settembre per le sfide ai campioni in carica del Canada, alla Svezia e al Cile, il tennis azzurro si consola con Matteo Arnaldi. Il 22enne sanremese ha battuto giovedì notte il talentuoso francese Arthur Fils qualificandosi per la prima volta a un terzo turno di uno Slam, nello specifico il torneo targato NY. La vittoria di Arnaldi è arrivata dopo quattro ore di gioco e cinque combattuti set col punteggio di 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4 e regala al giovane azzurro l'occasione di misurarsi oggi contro il britannico testa di serie n. 16 Cameron Norrie. Era la prima volta che Arnaldi e Fils si affrontavano, e a giudicare dal livello messo in campo dai due, la loro sarà una rivalità destinata a durare ancora a lungo. «Prima ho il doppio e poi penseremo al prossimo turno», ha detto Arnaldi (che gioca con l’olandese Bart Stevens).

Oggi tornerà in campo Jannik Sinner per affrontare nei sedicesimi il campione del 2016, lo svizzero Stan Wawrinka (precedenti 3-2, l’altoatesino ha vinto gli ultimi 3), con la prospettiva di trovare negli ottavi Zverev o Dimitrov.

Nel tabellone femminile, invece, l'ultima italiana, Lucia Bronzetti (76 Wta), che dopo il successo su Eva Lys se la vede con la cinese Qinwen Zheng, numero 23 del mondo.

