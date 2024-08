Us Open, shock-Alcaraz 

New York. Altro che terzo slam stagionale. Il campione del Roland Garros e di Wimbledon, dato per favorito dai bookmakers per la conquista dell'Us Open, è uscito di scena nella maniera più inaspettata già al secondo turno a Flushing Meadow, battuto in tre set dall'olandese Botic van de Zandschulp (6-1, 7-5, 6-4), n. 74 al mondo che qualche mese fa aveva pensato di lasciare il tennis professionistico. Il n. 3 (tabellone alla mano) avrebbe dovuto incrociare in semifinale Jannik Sinner, dopo un possibile quarto con Daniil Medvedev. Il russo, che nella notte ha superato in tre set l'ungherese Maroszan, dovrà però prima battere al terzo turno l'italiano Flavio Cobolli, che ha avuto la meglio in quattro set sul belga Bergs, un'altra conferma dell'ottimo momento del tennis azzurro, che ha portato ben 6 giocatori al terzo turno del torneo. Due (Errani e Paolini, ieri fuori in doppio) nel tabellone femminile.

Stanchezza mentale

Tornando ad Alcaraz, lo spagnolo ha poi espresso l'idea di essere arrivato a New York troppo spremuto da «un calendario tennistico fitto di impegni. Ho giocato molto di recente con il Roland Garros, Wimbledon e i Giochi olimpici. Mi sono preso una pausa dopo l'argento a Parigi», ha sottolineato, «pensando che fosse sufficiente. Ma probabilmente non è stato così. Forse ho bisogno di più riposo prima dei grandi tornei, ci penserò e imparerò da questo». Poi ha spostato l'attenzione su un problema mentale: «Ho l'impressione che invece di fare un passo avanti, ne ho fatto uno indietro. E non capisco perché: vengo da un'estate favolosa, con le vittorie al Roland Garros e a Wimbledon, e pensavo di aver capito che per ottenere grandi cose bisogna essere mentalmente forti. Ma questa volta non lo sono stato abbastanza, non sono stato in grado di rispondere a certi problemi».

Terzo turno

Ieri notte sono sceso in campo i primi due azzurri, Lorenzo Musetti, contro l’americano Brandon Nakashima (50 Atp), e Matteo Arnaldi, contro il pari-classifica (30 contro 32) australiano Jordan Thompson, “giustiziere” di Hurkacz. Oggi toccherà a Cobolli contro Medvedev («una bella opportunità, mi sono fatto un bel regalo. Io comunque voglio vincere, non è certo il nome a fermarmi, sono motivato nel provarci») e a Sinner contro l’altro australiano Chris O’Connell.

Davis a Bologna

A proposito dell’altoatesino, ieri Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federtennis, alla presentazione del Group Stage Bologna - Davis Cup Finals 2024, dal 10 al 15 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per il terzo anno consecutivo, ha detto: «Io credo che Sinner ci sarà. Al momento non ci sono controindicazioni, ma non so se augurarmelo o meno». E ha spiegato: «A dir la verità, io spererai che tra due domeniche fosse ancora impegnato fino a tarda ora a New York, per il tennis sarebbe una cosa importante. Se mai vincesse un altro torneo dello Slam in quest'anno sarebbe uno spot pubblicitario gratuito di grandissima importanza».Gli altri convocati sono Simone Bolelli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, ma la lista potrà comunque essere modificata dal capitano Filippo Volandri.

