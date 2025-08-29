Us Open, riflettori su Sinner 

Carlos Alcaraz continua a inseguire in classifica Jannik Sinner, centrando la sua seconda vittoria consecutiva contro un italiano agli Usp Open. Dopo aver eliminato Mattia Bellucci, il numero 2 del mondo regola Luciano Darderi 6-2, 6-4, 6-0. Sedicesimo di finale con pochi brividi quello apre il programma dell'Arthur Ashe. Alcaraz vola sul 6-2, 4-2, cede due giochi consecutivi (e l'unico servizio del match), complice un fastidio sotto la rotula destra, conquista il 5-4 e chiama il fisioterapista. Da quel momento, arrivano sette giochi consecutivi di marca spagnola, con il serbatoio di Darderi che segna rosso fisso. Saluta Flushing Meadow anche Jasmine Paolini. Sul Grandstand, la numero 7 del main draw femminile si fa sorprendere 7-6(4), 6-1 dalla ceca Marketa Vondrousova al termine di un match dai due volti. Primo equilibrato, con Paolini a due punti dal set sia sul 5-4, sia sul 6-5, mentre il secondo è stato un monologo ceco.

I doppi azzurri

In un tabellone che vede i favoriti Julian Cash e Lloyd Glasspool eliminati con un doppio tiebreak (8-6, 7-4) da Alexander Erler e Robert Galloway, prova di carattere di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che la spuntano 7-6(4), 4-6, 6-2 sugli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar. Il campo 13 non porta fortuna agli italiani. Prima Mattia Bellucci, in coppia con il magiaro Fabian Marozsan ha perso 6-2, 6-4 contro Sander Arends e Luke Johnson, Elisabetta Cocciaretto, cede 6-2, 6-1 con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, contro Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse.

Gli incontri di oggi

Oggi, ancora tanto azzurro sui campi del circolo newyorkese. Nel singolare maschile, terzo impegno per il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che affronta Denis Shapovalov nel secondo incontro in programma sull'Arthur Ashe. Match che vede l'italiano ovvio favorito, ma da prendere con le molle, visto che l'unico precedente parla canadese, con il biondo 26enne vincente in cinque set nel primo turno degli Australian Open 2021. Sarà il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli ad aprire il programma del Louis Armstrong Stadium: i due atleti non si sono mai incontrati in un match ufficiale. Secondo turno per Sara Errani e Jasmine Paolini, numero 2 del seeding di doppio femminile.



RIPRODUZIONE RISERVATA