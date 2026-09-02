Us Open, Paolini s’impone nel derby con Stefanini 

Archiviata con soddisfazione la vittoria di Lorenzo Musetti, che nel secondo turno sfiderà nel secondo turno la wild card australiana Dane Sweeny, cinque italiani erano impegnati nel Day4 degli Us Open.

La giornata di ieri si è aperta con il derby toscano che ha visto la numero 19 Jasmine Paolini battere 6-4, 6-1 in 77' Lucrezia Stefanini. Dopo il 2-0 Stefanini in avvio, Jasmine ha riequilibrato le cose, trovando il break decisivo sul 4-4. Nel secondo parziale, l'unica italiana che ha superato le qualificazioni ha tenuto il primo game, ma ha poi ceduto il passo e sei giochi di fila alla più esperta avversaria. Nel terzo turno, Paolini sfiderà la romena Sorana Cirstea, numero 16 del tabellone. Gli occhi degli appassionati italiani si sono spostati sul match del qualificato Francesco Passaro, stoppato dalla pioggia in vantaggio 6-2, 2-6, 6-4, 1-1 dopo 2h44' contro l'olandese Jesper De Jong. Stop anche per la sfida tra il qualificato Andrea Guerrieri e l'australiano Alex Deminaur, numero 6 del seeding, con l'azzurro sotto 6-2, 4-2 prima dello stop.

La pioggia ha rallentato il programma della giornata, facendo slittare nella notte il match di Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone. Stesso destino per le partite dello spagnolo Carlos Alcaraz (opposto al portoghese Jaime Faria) e della bielorussa Aryna Sabalenka (contro la russa Polina Iatchenko).



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