Us Open, Paolini si arrende 

New York. Si ferma agli ottavi di finale degli Us Open Jasmine Paolini che esce sconfitta dal confronto con Karoline Muchova. La ceca si impone con un doppio 6-3 in poco più di un'ora di gioco, centra i quarti di finale e nega alla toscana, n. 5 Wta, la possibilità di disputare la terza finale Slam di fila, dopo Roland Garros e Wimbledon. Paolini ha iniziato meglio l'incontro, facendo il break per un vantaggio di 3-1 nel primo set. Ma la ceca (ex ottava del mondo e attualmente 52), ha ritrovato rapidamente il suo ritmo e ha vinto cinque giochi per conquistare il primo set. La Paolini ha fermato l'emorragia vincendo il primo game del secondo set. Ma sul 3-3 è successa la stessa cosa della prima frazione: 6-3.

L'azzurra è apparsa visibilmente sottotono, probabilmente stanca dopo le maratone degli ultimi mesi. «Jasmine è una giocatrice incredibile e sono felice che le cose stiano andando bene per me anche quest'anno», le parole della Muchova, sempre vittoriosa nei 4 match con l'italiana. Per la toscana ora c'è l'appuntamento con il finale di stagione per mettere al sicuro le due qualificazioni alle Wta Finals di Riyadh, in singolare e in doppio con Sara Errani. Comunque vada, rimarrà un 2024 memorabile per lei.

Il tabellone maschie

Intanto nel tabellone maschile, il britannico Jack Draper è stato il primo a raggiungere i quarti dal lato del tabellone comandato da Sascha Zverev, che stasera sfida Taylor Fritz. Nella notte è sceso in campo negli ottavi Jannik Sinner contro Tommy Paul: chi ha vinto, sfiderà nei quarti Daniil Medvedev, che ha battuto il portoghese Nuno Borges per 6-4, 6-1, 6-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA