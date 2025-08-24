Us Open, ok solo darderi 

Partono gli Us Open, e in attesa della lunga sfida a distanza Sinner-Alcaraz (per il n.1 fissato l'orario dell'incontro di martedì, sarà il secondo match dalle 17.30 sull'Arthur Ashe), gli italiani cominciano con una vittoria facile di Luciano Darderi, in tre set e 84' di gioco, e il ko immediato di Lucia Bronzetti. Con tre titoli vinti nel 2025, 54 match giocati in stagione e un ranking ormai prossimo a eguagliare il migliore da lui raggiunto in carriera, Darderi si è presentato per la prima volta agli Us Open da testa di serie, la n. 32, con l'obiettivo di aggiudicarsi la sua prima vittoria a Flushing Meadows. Missione compiuta in grande stile, 6-2 6-1 6-2 all'australiano Hijikata. Tre set giocati con autorevolezza e continuità senza mai dare al suo rivale di giornata alcuna chance di rientrare in partita. Per Darderi adesso si apre la possibilità di una seconda vittoria contro il vincitore del match tra wild card Dostanic-Spizzirri. Esce invece al primo turno Luca Nardi, travolto dal ceco Machac per 6-3, 6-1, 6-1 in un match senza storia.

Le donne

Male anche Lucia Bronzetti, contro la n. 96 al mondo, la ceka Valentova che arrivava dalle qualificazioni, perdendo in tre set (6-3, 3-6, 6-4). Valentova salva tre palle break nel primo gioco dell'incontro, e alla battuta gioca un tennis propositivo. Si prende il primo set con un 6-3 al quale risponde l'azzurra, in un'altalena di break e controbreak, con identico punteggio nel secondo. Il set decisivo inizia in salita per Bronzetti, che subisce un break e va sotto 0-3. L'azzurra recupera lo svantaggio (2-3) ma Valentova, forte di una maggior pesantezza di palla da fondo, torna avanti (2-5). Bronzetti salva due match point al servizio e di nuovo recupera il break di svantaggio approfittando delle prime occasioni in cui la ceca, con l'obiettivo della vittoria a un passo, ha dato segni di tensione e imprecisione. Bronzetti salva altri due match point al servizio (4-5) ma alla quinta occasione Valentova chiude e si lascia andare a un pianto di gioia. Valentova affronterà al secondo turno la kazaka Elena Rybakina (10 Wta), nona testa di serie, mai andata oltre il terzo turno allo US Open, o la wild card di casa Julieta Pareja, sedicenne Usa. Nella notte è scea in campo anche Jasmine Paolini contro l’australiana Destanee Aiava. Sempre nel tabellone femminile, vince Emma Raducanu al primo turno, con un rapido 6-1 6-2 alla giapponese Shibahara, e il paradosso è che è la prima vittoria agli Us Open dopo il trionfo del 2021: allora l'inglese arrivò al suo primo Slam 18enne, proveniente dalle qualificazioni: poi un'eliminazione al primo turno nel 2022, una identica nel 2024, nel mezzo il forfait nel 2023.

La televisione

Intanto la Fitp ha annunciato di aver rinnovato l'accordo con la federtennis americana per trasmettere gli Us Open su Supertennis, in chiaro, fino al 2030. «Non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di un vero e proprio investimento culturale e sportivo. Per noi è una scelta di principio, oltre che una strategia», dice il presidente Binaghi. Lo Slam americano è visibile anche su Sky, con un accordo che a ora arriva fino al 2027.

In attesa di Jannik Sinner (domani sera) oggi a New York anche il derby italiano tra il qualificato Francesco Passaro e Flavio Cobolli, mentre Mattia Bellucci affronterà il cinese Juncheng Shang, 108 Atp.

RIPRODUZIONE RISERVATA