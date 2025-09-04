Us Open, l’Italia è Sinner 

NEW YORK. La rivincita olimpica tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic stasera all’ora di cena, poi (non prima dell’una di notte) la sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner (appena vista nei quarti a Cincinnati). Le luci di New York si accendono oggi nell’immenso “Arthur Ashe” accanto a Flushing Meadows Park, lo stadio del tennis più grande del mondo, per eleggere i finalisti del singolare maschile degli Us Open, ultimo Slam stagionale, decisivo per stabilire chi sarà il numero 1 del mondo.

Il derby azzurro

Ieri all’alba italiana (erano quasi le 6), Sinner ha alzato le braccia al cielo dopo aver battuto Lorenzo Musetti in due ore per 6-1, 6-4, 6-2. L’altoatesino, in completo blu con manicotto da gomito nero, ha proseguito contro il carrarino (in total black) il suo percorso netto nei derby italiani: a livello Atp, 16 vittorie su 16. primo set senza storia, dominato e chiuso in 27 minuti. Nel secondo set Musetti è apparso più aggressivo e deciso, soprattutto nel servizio con elevate percentuale di prime, e ha avuto anche una palla break (annullata da un ace di Sinner). Nonostante lo scatto, il tennista toscano ha ceduto in 48 minuti il secondo set al numero uno al mondo. Il terzo è iniziato subito con un break a favore dell'altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso il match senza ulteriori problemi.

Le parole

«Ci conosciamo molto bene, veniamo dallo stesso paese ma quando si gioca accantoniamo l'amicizia», ha detto Sinner, definendo la sua performance in campo «buona». A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: «Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. È bello essere italiani». Musetti ha reso omaggio al rivale: «Ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il modo di comandare gli scambi», ha detto il n.10 del ranking. «Quello che mi ero prefissato era cercare di variare molto le traiettorie e dargli fastidio con il back. Non sono mai riuscito a trovare una soluzione che gli desse fastidio, l'ho fatto giocare bene, cosa che volevo assolutamente evitare». E ha ammesso: «Non sono riuscito a sporcare il gioco come avrei voluto, ma devo dare tanto merito a lui: ero sempre in balia del suo tennis».

La finale femminile

nella notte sono andate in scena le semifinali femminili, con due americane. Nella prima Jessica Pegula, contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka; nella seconda la nipponica Naomi Osaka contro Amanda Anisimova. Quest’ultima, battuta 6-0, 6-0 in finale a Wimbledon, si è presa una bella rivincita in casa su Iga Swiatek.

