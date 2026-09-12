Us Open, la finale è Zverev-Shelton 

New York. Una New York un po' delusa dal mancato accesso alla finale femminile della beniamina Coco Gauff, si prepara a fare il tifo per Ben Shelton, che stasera alle 20 andrà all'assalto del titolo maschile degli Us Open contro il tedesco Alexander Zverev. Nel giorno della commemorazione del 25° anniversario dell'11 settembre, il 24enne di Atlanta ha avuto la meglio in rimonta sul connazionale Frances Tiafoe in un match emozionante e spettacolare che ha appassionato il pubblico dell'Arthur Ashe Stadium e che si è concluso col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 dopo oltre tre ore e un quarto. In precedenza, Sascha aveva battuto il russo Karen Khachanov pr 6-3, 7-6, 7-6. Gli Usa non vincono il titolo del singolare maschile a Flushing Meadows dal 2003 (Andy Roddick).

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