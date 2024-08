Us Open, inizia lo show 

Subito Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, poi domani il n.1 al mondo del tennis maschile, Jannik Sinner, e la n. 5 di quello femminile, Jasmine Paolini. Partono oggi Us Open, ultimo Slam dell'anno, e sul cemento di Flushing Meadows c'è attesa per gli italiani, 15 in tutto, da record i 10 del tabellone maschile come nel 2020 e nel 2021. E con la vittoria di Sonego a Winston-Salem sono 7 gli azzurri nella top 48 Atp (meglio solo gli Usa nella top 50).

La vigilia di Jannik

Ma c'è attesa soprattutto per l'impatto di Sinner col tennis giocato, dopo tante polemiche. «Rispetto a un anno fa mi sento un altro», le parole del n.1 a Supertennis. «L'anno scorso mi è servito molto giocare su questo campo, ma sono cambiato fisicamente, mentalmente e anche tennisticamente. Vediamo cosa riesco a fare a questo giro, per questo non vedo l'ora di scendere in campo». Sinner sa di essere inseguito da polemiche e discussioni sul suo caso (oltre che da quelle su una presunta rottura con la fidanzata Anna Kalinskaya), come hanno dimostrato le parole di Novak Djokovic.

I rivali

Nella tarda serata di sabato, sulla procedura antidoping messa in campo per l'italiano, il serbo aveva detto: «Capisco la frustrazione dei giocatori per la mancanza di coerenza», ha detto il serbo, chiedendo «protocolli chiari» e «approcci standardizzati». «Da quanto ho capito, il suo caso è stato risolto nel momento in cui è stato annunciato. Ma credo che siano passati cinque o sei mesi da quando la notizia dei test positivi è stata comunicata a lui e al suo team. Quindi, dire che sì, ci sono molti problemi nel sistema». Intanto dall'Italia si fa sentire Giacomo Naldi, il fisioterapista protagonista della “contaminazione involontaria” di Sinner, uscito ufficialmente dallo staff del n.1 alla vigilia degli Us Open, dopo aver già da tempo abbandonato il suo box nei tornei. «Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo grande team, consapevole di aver dato il massimo, di essere stato professionale al 100% ma anche di aver dato di più, perché quando ci metti il cuore è certo che dai di più», le sue parole da Instagram. «Fa male pensare di non esserne più parte, dura non essere nel box con voi e tifare per Jannik, ma dovrò abituarmi in fretta».

Il programma

Intanto, il programma del torneo americano ha fissato l'incontro di Sinner con McDonald a domani, sul campo Arthur Ashe, come secondo dopo le 18. Per Paolini l'incrocio con Badescu non sarà invece prima dell'una, ora italiana. «Vincere l'oro del doppio a Parigi è stato speciale, tantissima gente che non era appassionata a questo sport ci ha detto di essersi emozionata e aver pianto per noi», le parole della toscana. «Abbiamo sentito l'amore dell'Italia. Ora però guardo avanti, e non troppo lontano: già il match con Badescu sarà molto duro». Gli Us Open tornano integralmente in chiaro, gratis e per tutti, su Supertennis, il canale tv della Federtennis (con il neonato multichannel SuperTennis Plus), oltre che sui canali Sky Sport.

