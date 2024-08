Us Open, il giorno di Sinner 

New York. Agli Us Open il più atteso oggi, nella seconda giornata è innegabilmente Jannik Sinner (e non soltanto per i tifosi azzurri. Il numero 1 del mondo si ripresenta al pubblico dopo la vittoria di Cincinnati ma anche - e soprattutto - dopo che è stato rivelato il caso di doping di cui è stato involontario protagonista. Un contraccolpo psicologico dopo mesi di tensione non sarebbe un’ipotesi così remota.

Aspettative basse

«Ho aspettative basse, al momento. Anche qui agli Us Open», conferma alla vigilia del primo turno sul cemento di Flushing Meadows, l’altoatesino in un'intervista a Espn, in cui parla del proprio stato di forma, fisico e mentale. «Questi mesi sono stati duri. Ce l'ho fatta perché sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato», ha detto riferendosi al caso doping. «La mente ha influito, non solo l'infortunio all'anca: a Wimbledon ho avuto notti insonni e in campo si è visto l'effetto. Non giocavo felice. Ora sono contento di essere qui, non vedo l'ora. Ma ho bisogno di voltare pagina, per ritrovarmi a pieno devo prendermela con calma». Quella che non gli concederà oggi l’americano Mackenzie McDonald, numero 140 del mondo, nel match previsto per le 19.30 italiane. Intanto l’azzurro ha ringhiato: «Sono stato trattato come tutti gli altri», rispondendo alle perplessità espresse da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. «Se la situazione è diversa, le cose possono essere diverse», sintetizza con freddezza e conclude: «Adesso so chi è mio amico e chi no».

Nella seconda giornata sono previsti altri incontri con italiani: nell’ordine, dalle 18.30, Fognini-Machac, Arnaldi-Svajda, Bellucci-Wawrinka, Cobolli-Duckworth e Sonego- Paul. Oggi debuttano anche Carlos Alcaraz (con Tu) e Daniil Medvedev (con Lajovic), mentre Sascha Zverev si è già sbarazzato del connazionale Maximilian Marterer in 4 set (6-2, 6-7, 6-3, 6-2) e Novak Djokovic ha giocato nella notte contro Albot.

La prima giornata

Ieri, nei primi 4 match, due vittorie e due sconfitte. Luca Nardi (90 Atp) si è fatto ipnotizzare dal veterano Roberto Bautista Agut (67) che si è imposto per 7-5, 7-6(3), 7-6 (5) con grandi rimpianti soprattutto nel terzo set, quando Nardi conduceva per 5-2 e ha incassato un parziale di 10 punti a 2, ritrovandosi 5-5.

Buono invece l’avvio di Matteo Berrettini che in due ore e 23’ di gioco ha sbrigato la pratica Albert Ramos (122 Atp). Il romano, attuale numero 44 del ranking Atp, si è imposto per 7-6 (2), 6-2, 6-3 sullo spagnolo e adesso troverà l’americano Taylor Fritz, 12ª testa di serie, che ha superato l’argentino Ugo Carabelli per 7-5, 6-1, 6-2. Soffrendo (7-6, 1-6, 6-1, 7-5) avanza anche Lorenzo Musetti che batte il gigante americano Reilly Opelka. Tra le donne, Martina Trevisan ha ceduto (6-2, 7-5) alla statunitense Taylor Townsend.

