Us Open, ci provano in sette 

Sette i tennisti italiani presenti nelle qualificazioni degli Us Open, ultimo torneo del Grande Slam della stagione, che hanno preso il via ieri a tarda sera ora italiana. Sul cemento americano si presentano al via sei azzurri nel tabellone maschile, e una, Lucrezia Stefanini, in quello femminile. La tennista toscana (numero 179 della classifica mondiale) sfiderà la colombiana Emiliana Arango (numero 30 del tabellone cadetto e 137 Wta). I precedenti parlano sudamericano (1-3, con le ultime due vinte quest'anno da Arango), mentre sul cemento la situazione è in parità (1-1).

I primi tre azzurri hanno esordito nella notte italiana: Francesco Passaro (147 Atp) contro l'elvetico Alexander Ritschard (testa di serie numero 31 e 132 Atp, fresco di best ranking), Andrea Vavassori (206 Atp) contro il francese Calvin Hemery (200 Atp) e Andrea Pellegrino (170 Atp) contro l'argentino Diego Schwartzman (attualmente scivolato alla casella 247, ma numero 8 del mondo nel 2020). In tabellone anche il mancino Mattia Bellucci (accreditato della 12ª testa di serie e 102 Atp grazie alla finale raggiunta la scorsa settimana nel Challenger di Cary dopo essere partito dalle qualificazioni), che affronterà lo statunitense Aidan Mayo (292 Atp, in tabellone grazie a una wild card), Stefano Napolitano (136 Atp) ha pescato il numero 2 del seeding cadetto, il tedesco Yannick Hanfmann (98 Atp), mentre il mancino Matteo Gigante (176 Atp) ha il numero 26, il colombiano Daniel Elahi Galan (129 Atp). Tutti e sei gli incontri maschili non hanno precedenti.



