Us Olbia, sarà Seconda Categoria 

A tre giorni dalla scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione in sovrannumero al campionato di Seconda categoria, della neonata Us Olbia Calcio Asd presieduta da Francesco Sotgiu, storico dirigente e primo tifoso dei bianchi, si sa che sta cercando ospitalità nei comuni vicini per le gare ufficiali e che il casting per l’allenatore e i giocatori ha subito un’accelerata.

Nomi non se ne fanno, ma col torneo al via il 27 settembre e le avversarie organizzate da tempo bisogna correre. Nel summit di lunedì col sindaco Settimo Nizzi, Sotgiu e il resto del gruppo direttivo formato da Salvatore Campus nel ruolo di vicepresidente, Gian Mario Giua (segretario) e Roberto Bellani (tesoriere) – che in questa nuova avventura verranno affiancati dai consiglieri Laura Meloni, Romolo Calamusa e Arrigo Delaria – hanno illustrato il progetto che prende le mosse dall’iniziativa dell’associazione “Forza Olbia”, guidata e creata da Emiliano Giagnoni, figlio d’arte del dirigente, allenatore ed ex giocatore Piero. Per la cronaca, la famiglia è stata colpita da un grave lutto: ieri è scomparsa Fatima, vedova del grande Gustavo.

Il rilancio

L’obiettivo è risvegliare il senso di appartenenza degli olbiesi e provare a dare un futuro ai bianchi, con una società seria, dopo la mancata iscrizione dell’Olbia Calcio 1905 al campionato di Eccellenza. Con lo stadio “Nespoli” indisponibile, Sotgiu e soci hanno provato a sondare la disponibilità di altri impianti di gioco fuori città, contattando, tra gli altri, il Comune di Telti. Farsi trovare pronti per la prima giornata sarà un’impresa, ma l’idea non scoraggia la Us Olbia Calcio Asd, che verrebbe inserita nel Girone H con Atletico Maddalena, Berchidda, Budonese, Fc Biasì, La Salette Olbia, Loiri Calcio, Monti, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant’Antonio Gallura, Siniscola Montalbo, Sporting Paduledda e Trinità.

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