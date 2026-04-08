Urzulei, Mesina e Lorrai sono pronti a fare sintesi 

Carlo Incrisse, dipendente stagionale a Gorropu, Antonello Secci, allevatore, e Cristina Murgia, fisioterapista. Sono tre delle forze fresche in odore di candidatura a sostegno di Ennio Arba, il sindaco uscente di Urzulei pronto a correre per il terzo mandato di fila. L’odontoiatra con tessera Pd sta chiudendo la sua lista, sintomo che il gruppo ha trovato la quadratura del cerchio. Non sono ancora stati sciolti i nodi sulle alleanze nella coalizione avversaria. Per sabato è in agenda un nuovo incontro fra Giuseppe Mesina, veterinario, sindaco dal 2000 al 2010 e cuore sardista, e Fabio Lorrai, ingegnere. Molto più defilata la posizione di Pier Giorgio Lorrai, altro medico dentista la cui ambizione sembra essersi raffreddata. Operazioni di sintesi anche ad Arzana per quella che dovrebbe essere l’unica lista in campo con il sindaco uscente, Angelo Stochino, a tirare le fila. Il gruppo di maggioranza dovrebbe ripresentarsi quasi compatto, fatta eccezione per qualche componente che farà un passo indietro per motivi personali e professionali. «Inseriremo dei ragazzi tra i 20 e i 25 anni, così da formarli in ambito politico. Sarà per loro una palestra per il futuro amministrativo», afferma il sindaco di Forza Italia che oggi riunirà il gruppo costituente per fare il punto. (ro. se.)

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