Uruguay-Colombia senza Nandez 

Dopo aver condiviso assieme l'ultima stagione al Cagliari, Nahitan Nandez e Yerry Mina saranno avversari nella semifinale di Copa América Uruguay-Colombia, in programma alle 2 della notte fra mercoledì e giovedì a Charlotte negli Stati Uniti. Ma non potranno incrociarsi in campo, perché il León sarà squalificato: sabato notte, nella vittoria ai rigori 4-2 sul Brasile (0-0 al 90'), è stato espulso al 74' per un duro intervento col piede a martello sulla caviglia di Rodrygo, che inizialmente l'arbitro aveva sanzionato col giallo prima del richiamo al Var. L'Uruguay di Marcelo Bielsa, pur chiudendo in dieci, si è poi imposto ai rigori per gli errori dei brasiliani Éder Militão (parata) e del nuovo acquisto della Juventus Douglas Luiz (palo), con gol decisivo di Ugarte. Un pesante flop per la Seleção, arrivata negli Stati Uniti con l'obiettivo di conquistare il trofeo e che ha invece vinto appena una partita su quattro. Nandez, prima dell'espulsione, aveva giocato ogni minuto con l'Uruguay (finora ha sempre vinto) mentre Mina è fermo ai 64' nella prima gara della Colombia col Paraguay, dove era subentrato al 26' a Lucumí infortunato, perché nelle successive tre è rimasto in panchina. Compreso il 5-0 ai quarti contro Panama, partita chiusa già nel primo tempo con tre gol (splendido il pallonetto di Luis Díaz del momentaneo tris). L'altra semifinale sarà Argentina-Canada domani notte, poi finale per il terzo posto sabato notte e finalissima domenica notte tutte alle 2 ora italiana. (r.sp.)

