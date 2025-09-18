Urto mortale in mare, assolto il comandante dello yacht di Berlusconi 

La responsabilità del tragico incidente nautico di Li Nibani, il 31 luglio 2022, è del comandante dello yacht Amore, Mario Lallone. È questa la decisione della gup di Tempio, Marcella Pinna, nel processo (un abbreviato) per il naufragio costato la vita al manager tedesco Dean Krosbein. A Lallone sono stati inflitti due anni di carcere per il reato di omicidio colposo. Assolto, invece, Luigi Cortese, comandante dello yacht Sweet Dragon, coinvolto nel naufragio. Il comandante dell’imbarcazione, di proprietà di Silvio Berlusconi, difeso dal penalista Fabio Varone e dal professore Alessandro Zampone, è stato scagionato da tutte le contestazioni. Ha prevalso la tesi dei due legali. Gli yacht Amore e Sweet Dragon, la sera del 31 luglio 2022, entrarono in rotta di collisione nel tratto di mare di Li Nibani. La Guardia Costiera ha ricostruito i fatti, segnalando una eccessiva velocità delle imbarcazioni (almeno nelle contestazioni iniziali). Lo yacht Amore, a bordo del quale c’era la vittima (Dean Krosbein era il proprietario della lussuosa imbarcazione) stando agli atti effettuò una manovra che la fece finire sugli scogli. Per l’armatore Dean Krosbein non ci fu niente da fare. L’avvocato Fabio Varone ha dichiarato: «Sono soddisfatto per la piena assoluzione del mio assistito. Questo rende giustizia al comandante Cortese e alla sua condotta, che, fin dal primo momento, abbiamo ritenuto estranea al sinistro dell’Amore. Una condotta del tutto rispettosa delle norme sulla navigazione».

