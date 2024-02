Urthos e Buttudos da Fonni al festival del Portogallo 

Dopo il gran successo del Carnevale in Barbagia, nel fine settimana tappe di prestigio per vari gruppi con le maschere tradizionali come Urthos e Buttudos di Fonni, Su Bundhu di Orani e i Boes e Merdules di Ottana, impegnati rispettivamente in Portogallo al festival “Rituais Ancestrais” e in Molise con il “Carnevale delle maschere zoomorfe” di Isernia.

Per i tre gruppi, che si sono esibiti nella serata di sabato, è stato un rinnovato successo che fa da apripista ad un ricco calendario di eventi già in programma per i prossimi mesi. Sono previste anche nuove trasferte nazionali e internazionali.

