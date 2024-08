Urta un mezzo in sosta, auto ribaltata 

Un automobilista di San Basilio è stato ricoverato ieri mattina nell’ospedale “Santissima Trinità”, per le lesioni riportate in uno spettacolare - ma fortunatamente con conseguenze non gravi - incidente accaduto verso mezzogiorno in viale Elmas, nel tratto più vicino a Cagliari. Nell’urto fra tre diverse auto, una Dacia Sandero si è ritrovata ruotata di novanta gradi sull’asfalto. La portiera sinistra poggiava sulla strada.

Subito sono partiti i soccorsi. I Vigili del fuoco, in pochi minuti, sono riusciti a estrarre il ferito dall’abitacolo. L’uomo è stato poi soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e trasportato con un codice giallo per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale di Is Mirrionis, dove è stato ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

La Polizia locale ha ricostruito la dinamica dell’incidente. A quanto sembra, la Sandero condotta dall’uomo di San Basilio ha urtato una Hyundai I 30 in sosta su un lato e, ruotando, ha agganciato un’Opel Astra che la seguiva in direzione della Statale 130. A quel punto la Dacia si è staccata dall’asfalto ed è ricaduta su un lato. Trasportato in ospedale, il conducente della Dacia è poi stato trovato in condizioni migliori rispetto a quel che è sembrato ai primi soccorritori.

