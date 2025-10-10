VaiOnline
Vallermosa-Uta
11 ottobre 2025 alle 00:19

Urta un ciclista e si allontana: un denunciato 

Una Volkswagen Golf tampona una bicicletta sulla Statale 293: il ciclista, un autista 56enne residente a Uta, cade rovinosamente ma l’automobilista non si ferma a prestargli soccorso. In questi giorni i carabinieri hanno denunciato per quell’episodio, avvenuto in territorio comunale di Vallermosa, il 51enne Carlo Murroni, di Musei . L’uomo dovrà difendersi dall’accusa di lesioni personali e omissione di soccorso a seguito d’incidente stradale.

L’episodio risale allo scorso 29 luglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Vallermosa, che hanno indagato sull’incidente avvalendosi anche delle immagini catturate da impianti di videosorveglianza installati lungo quel tratto della Statale 293, la Golf coinvolta è quella di Murroni, e al volante ci sarebbe stato proprio lui.

Il ciclista, fortunatamente aveva riportato solo lesioni lievi. (a. cu.)

