Urta alcune auto parcheggiate poi si ribalta: feriti lievemente un’anziana e il suo cagnolino 

Incidente “singolare” ieri mattina lungo via Giardini, nel cuore di Villanova. Un’auto condotta da un’anziana donna con a fianco il suo cagnolino si è ribaltata su un fianco, dopo essere andata a sbattere contro un’altra vettura ferma in sosta. L’incidente si è verificato a metà mattina, intorno alle 11.30. L’anziana donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Una scena inusuale, quella del ribaltamento, visto che il centro storico cittadino ha strade di dimensioni contenute e per questa ragione le auto che le attraversano sono solite procedere a velocità moderate.

L’incidente stradale ha reso necessario l’intervento di Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, e degli operatori del 118. La donna è stata dapprima soccorsa da alcuni passati che hanno poi allertato i Vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale.

A bordo dell'autovettura, l’anziana donna viaggiava un cagnolino che a causa del violento impatto ha subito un trauma. È stato affidato alle cure di un veterinario.

