VaiOnline
Domusnovas.
02 ottobre 2025 alle 00:26

Urso: «Si sblocchi la procedura su Rwm» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non possiamo permetterci di perdere un'opportunità di sviluppo significativa, soprattutto in un'area come quella del Sulcis, segnata da anni di deindustrializzazione e di crisi aziendali». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time alla Camera. «Lo sbocco della procedura di Rwm – ha aggiunto – consentirebbe infatti la stabilizzazione di circa 350 lavoratori e la creazione di ulteriori 250 posti di lavoro, offrendo prospettive concrete al territorio. La società aveva presentato istanza di via il 12 agosto 2022 e che tale procedimento si è svolto nel rispetto del principio di massima partecipazione». Il ministro ha ricordato che «l’istruttoria si è conclusa con parere favorevole del servizio via della Regione, la cui proposta è stata trasmessa il 9 giugno. La mancata adozione di questo provvedimento ha portato l'azienda a ricorrere al Tar, con udienza fissata per il 15 ottobre. Noi non vogliamo che la politica industriale la facciano i magistrati, vorremmo che la politica industriale la facesse chi ha la responsabilità di farla, in questo caso la Regione, con la collaborazione assidua del Governo, che è sempre stato propositivo, attivo, collaborativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 