Urso: «Si sblocchi la procedura su Rwm» 

«Non possiamo permetterci di perdere un'opportunità di sviluppo significativa, soprattutto in un'area come quella del Sulcis, segnata da anni di deindustrializzazione e di crisi aziendali». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time alla Camera. «Lo sbocco della procedura di Rwm – ha aggiunto – consentirebbe infatti la stabilizzazione di circa 350 lavoratori e la creazione di ulteriori 250 posti di lavoro, offrendo prospettive concrete al territorio. La società aveva presentato istanza di via il 12 agosto 2022 e che tale procedimento si è svolto nel rispetto del principio di massima partecipazione». Il ministro ha ricordato che «l’istruttoria si è conclusa con parere favorevole del servizio via della Regione, la cui proposta è stata trasmessa il 9 giugno. La mancata adozione di questo provvedimento ha portato l'azienda a ricorrere al Tar, con udienza fissata per il 15 ottobre. Noi non vogliamo che la politica industriale la facciano i magistrati, vorremmo che la politica industriale la facesse chi ha la responsabilità di farla, in questo caso la Regione, con la collaborazione assidua del Governo, che è sempre stato propositivo, attivo, collaborativo».

