Primi big della politica nazionale nell’Isola a venti giorni dal voto. Oggi a Cagliari arriva il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per una serie di incontri sulle vertenze di crisi e su “Industria 5.0”, ai quali parteciperà anche il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu. In città anche Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) con il suo campus itinerante “Scuola Futura”.

