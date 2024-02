Urso e Valditara oggi a Cagliari 

Mancano venti giorni al voto, cominciano ad arrivare i primi big nell’Isola. Si tratterrà a Cagliari per due giorni il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Fratelli d’Italia), mentre dovrebbe ripartire stasera stessa l’altro esponente del Governo Meloni in visita a Cagliari, Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito). Entrambi si divideranno tra impegni elettorali e istituzionali. Ad alcuni incontri con protagonista Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto parteciperà di sicuro il sindaco di Cagliari e candidato alla presidenza per il centrodestra Paolo Truzzu.

Il programma

Le tappe: il ministro sarà alle 15.30 a Portoscuso, nella sala del Consorzio industriale, coi rappresentanti delle sigle sindacali e gli operai. Si discuterà delle vertenze che riguardano Eurallumina, Portovesme e Sider Alloys. Alle 17.30, invece, appuntamento nella Camera di Commercio a Cagliari: tema all’ordine del giorno, in questo caso, “Industria 5.0”. Domani, tappa a Macchiareddu alle 9 nel piazzale della fabbrica Sanac. Qui Urso incontrerà la RsU Sanac.

Nell’Isola il ministro dell’Istruzione Valditara (Lega) arriva con Scuola futura, il campus itinerante sugli investimenti del Pnrr che toccherà tutte le regioni per coinvolgere le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per promuovere la formazione sulla didattica innovativa. «A Cagliari – ha annunciato - incontrerò i tanti studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico e illustrerò gli interventi effettuati sul territorio grazie ai fondi Pnrr per la messa in sicurezza e l'efficientamento degli edifici, il potenziamento dell'offerta formativa (con la realizzazione di laboratori 4.0 e il maggiore utilizzo della didattica digitale integrata), il contrasto alla dispersione scolastica e l'erogazione di un numero sempre più alto di servizi. La Sardegna è una regione ricca di bellezza e dalle enormi potenzialità: una scuola di grande qualità può essere decisiva nel favorirne lo sviluppo».

Ancora da definire un eventuale incontro del ministro con i vertici regionali del suo partito, la Lega. Valditara è il secondo esponente di spicco del Carroccio ad approdare in terra sarda dall’inizio della campagna elettorale, o meglio, da quando è stato chiaro che il candidato presidente per il centrodestra sarebbe stato Paolo Truzzu e non l’uscente Christian Solinas. Il primo era stato Matteo Salvini, a Cagliari il 26 gennaio scorso per l’ento “L’Italia dei sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna”. In quell’occasione il leader della Lega aveva incontrato Truzzu.

Intanto, cresce l’attesa per la visita in Sardegna della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche Elly Schlein (Pd) e Giuseppe Conte (M5S) si preparano a tirare la volata ad Alessandra Todde. Per il momento si possono solo prevedere un paio di passaggi del leader pentastellato nell'Isola (ro. mu.).

